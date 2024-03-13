بلينكن: حماية المدنيين ودخول المساعدات إلى غزة يجب أن تكون "أولوية" لإسرائيل

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن حماية المدنيين وإيصال المساعدات لغزة يجب أن تكون "أولوية" إسرائيلية في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال بلينكن للصحفيين الأربعاء: "نتطلع الى أن تضمن حكومة إسرائيل أن هذا الأمر يشكّل أولوية.

وأضاف قائلا أن حماية المدنيين، وحصول الغزيين على المساعدات التي يحتاجونها، يجب أن يكون المهمة الأولى حتى أثناء القيام بما يلزم للدفاع عن البلاد والتعامل مع التهديد الذي تمثله حماس".

يذكر أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل كل وسائل الدعم العسكري والتقني والسياسي.

كما تعارض واشنطن في مجلس الأمن الدولي محاولات عدة لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

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يذكر أن يدرك الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الوسائل للضغط على إسرائيل في حال وجود إرادة حقيقية لوقف الحرب أو إدخال المساعدات، لا سيما وانها علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بناء على مزاعم إسرائيلية غير مدعمة بالأدلة.

لهذا السبب ولأسباب أخرى عديدة تتهم حركة حماس الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل، وتحملها مسؤولية مباشرة عن سقوط كل هذه الأعداد من المدنيين سواء بالقصف المباشر أو بسبب قلة الإمدادات والمعونات.

المصدر: أ ف ب