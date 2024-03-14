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مصدر لـ"نوفوستي": الحوثيون اختبروا صاروخا فرط صوتي

أخبار العالم العربي

مصدر لـ
AFP MOHAMMED HUWAIS
عرض عسكري للحوثيين في صنعاء (صورة من الأرشيف)
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نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر عسكري مقرب من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن أن الجماعة أجرت تجربة لصاروخ فرط صوتي.

وقال المصدر إن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين أجرت تجربة صاروخ، قال إنه يعمل على الوقود الصلب، وإن سرعته تبلغ 8 ماخ (نحو 10 آلاف كلم في الساعة).

وأضاف أن هناك نية لإطلاق إنتاجه للاستخدام في الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن واستهداف مواقع في إسرائيل.

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وأشار إلى أن قوات الحوثيين قامت بتطوير صواريخها وطائراتها المسيرة لزيادة قوتها، وذلك بعد تجارب استمرت 3 أشهر.

وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي قد أعلن يوم الخميس الماضي أن قواته تواصل تطوير قدراتها العسكرية، وأن الجميع سيرون "مستوى الإنجازات ذات الأهمية الإستراتيجية التي تجعل بلدنا في قدراته في مصاف دول محدودة ومعدودة في هذا العالم"، حسب قوله.

المصدر: نوفوستي

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