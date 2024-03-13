بكين ترد على كلام بلينكن حول معاناة المسلمين في "شينجيانغ وغزة"

دعت بكين الولايات المتحدة إلى التخلي عن "العروض السياسية" والمعايير المزدوجة فيما يخص مسألة حقوق المسلمين، ومحاولات المساواة بين الأوضاع في قطاع غزة وإقليم شينجيانغ الصيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا يوجد صراع في شينجيانغ. هناك صراع في غزة. المسلمون في شينجيانغ لم يعانوا من الجوع والتشريد والقتل، وإن ملايين المسلمين في قطاع غزة هم الذين عانوا من الجوع والتشريد والقتل".

وأضاف المتحدث الصيني: "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، ووقف العروض السياسية حول القضايا الإنسانية في غزة، والتوقف عن عرقلتها بشكل أحادي لجهود مجلس الأمن الدولي الهادفة للمساعدة في التوصل إلى قف إطلاق النار والحرب في غزة".

وقال وانغ وين بين إنه يتعين على الولايات المتحدة "عدم الإدلاء بتصريحات منافقة وفارغة بشأن رمضان، بل اتخاذ إجراءات عملية لإنقاذ حياة المسلمين في غزة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الثلاثاء في تهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان إنه "هذا العام، يأتي موسم السلام هذا في وقت صراع وألم للعديد من المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك الأويغور في شينجيانغ، والروهينغا في بورما وبنغلاديش، والفلسطينيون في غزة".

المصدر: "تاس"