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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير البحرين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
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بحث مبعوث رئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع سفير البحرين لدى موسكو أحمد الساعاتي قضايا الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع: "خلال تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الحالية، تم التركيز بشكل رئيسي على التفاقم غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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كما تمت مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والبحرين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ159 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 31272 بالإضافة إلى إصابة 73024 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكشفت وزارة الصحة أن 72 % من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: نوفوستي

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