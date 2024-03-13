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40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى (صور)

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40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى (صور)
RT
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أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في ثالث أيام شهر رمضان الفضيل.

وذكرت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، كما داهمت شرطة الاحتلال باحات المسجد".

40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى (صور)

40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى (صور)

40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في ثالث أيام رمضان في المسجد الأقصى (صور)

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن "دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان دون تغيير عن السنوات الماضية"، مضيفا أن "تقييم الوضع سيجري أسبوعيا من حيث جوانب الأمن والسلامة، وأن القرارات ستتخذ وفقا لذلك".

المصدر: RT

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