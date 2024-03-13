"حزب الله" اللبناني يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية وموقع رويسات العلم
أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه لثكنة زبدين الإسرائيلية بصاروخ فلق وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، مؤكدا التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين.
وصدرت عن "حزب الله" بيانات أكد فيها استهدافه "ثكنة زبدين في مزارع شبعا وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا والتصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين".
وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50 من عصر يوم الاربعاء 13-03-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة".
وأضاف "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من عصر يوم الاربعاء 13-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأكد في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء يوم الاربعاء 13-03-2024 لمسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة".
هذا ونشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو لغارة جوية في منطقة صور اللبنانية استهدفت العنصر البارز لدى "حماس" في الخارج هادي علي مصطفى.
ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
المصدر: RT