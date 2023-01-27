كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام وبدء الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في كل فلسطين

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، مساء يوم الجمعة، النفير العام والعسكري في صفوف مقاتليها، كما أعلنت بدء الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في كل أراضي فلسطين.

وعلّقت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح"، على عملية إطلاق النار التي استهدفت مجموعة من المستوطنين في شمال مدينة القدس وأدت لمصرع 7 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.

وجاء في تعليق مقتضب لكتائب الأقصى عبر موقعها الرسمي وقناتها في تطبيق "تلغرام": "كتائب شهداء الأقصى - فلسطين، "وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ"، الدم بالدم وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد زعمت أنّ منفذ عملية القدس من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ولقي 7 مستوطنين مصرعهم وأصيب عدد آخر، في عملية إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس.

المصدر: RT