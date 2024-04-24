آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /24.04.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xey7
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- بينها ليوبارد وبرادلي.. معرض في موسكو لغنائم الجيش الروسي (فيديو)
- الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية
- باحث في العلاقات الدولية يكشف سر تبدل موقف الحزب الجمهوري الأمريكي من حزمة دعم أوكرانيا
- "نوفوستي": عميلة الأمن الأوكراني زارت بريطانيا قبيل تفجير سيارة بروزوروف في موسكو
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديدة في قضية محاولة اغتياله
- البرازيل تعلن مقتل أو فقدان 4 من مواطنيها المرتزقة في أوكرانيا
- جنود الجيش الأوكراني يفككون مدافع "إم -777" الأمريكية
- بيونغ يانغ: ساحة المعركة في أوكرانيا أضحت مقبرة لأسلحة الولايات المتحدة و"الناتو"
- كوريا الشمالية: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن توقف تقدم الجيش الروسي
- تهديد سيناتور أمريكي بغرامة بسبب نشره فيديو لزملائه رافعين أعلام أوكرانيا
- جندي روسي يدمر 7 مسيرات أوكرانية دفعة واحدة من بينها "بابا ياغا"