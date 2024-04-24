دراجات نارية رباعية الدفع في خدمة المظليين الروس (فيديو)

استعرض أفراد الإنزال الجوي من فرقة "بسكوف" لقوات المظليين سلاحا فعالا قابلا للمناورة السريعة والمفاجئة، يستخدم في القتال القريب.

وهي الدراجة النارية الرباعية العجلات المزودة برشاشي "كلاشينكوف" عيار 7.62 ملم. وقد تستخدم الدراجة ضد الأهداف البرية. كما يمكن أن تكون سلاحا فعالا في مكافحة درونات العدو.

يذكر أن الدراجات النارية الرباعية العجلات تستخدم في القوات المسلحة الروسية لتنفيذ المهام المختلفة. ويمكن استخدامها لنقل الأفراد والحمولة وقطر المقطورات.

وتشارك الدراجات الرباعية الدفع كذلك في عمليات الاستطلاع، ويمكن أن تستخدم كذلك كسلاح يحمل منظومات مضادة للدبابات، كما يمكن أن تستخدم في الشرطة العسكرية ومنطقة القطب الشمالي، حيث تتحمل درجة الحرارة حتى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن بين النماذج المستخدمة في الجيش الدراجة النارية البرمائية الرباعية العجلات من طراز АМ 1 بوزن 460 كيلوغراما والتي يمكن أن تنقل حمولة مفيدة حتى 300 كيلوغرام. أما وزن المقطورة فقد يصل إلى 500 كيلوغرام، ويُنتج محركها قوة 40 حصانا، وتبلغ سرعتها القصوى 80 كلم/ساعة، كما يبلغ خلوصها (المسافة بين سطح الأرض وقعر الدراجة) 260 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا