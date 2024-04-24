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مستشار أمريكي سابق: المساعدة الجديدة من واشنطن ستطيل أمد إراقة الدماء في أوكرانيا

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مستشار أمريكي سابق: المساعدة الجديدة من واشنطن ستطيل أمد إراقة الدماء في أوكرانيا
Sputnik
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قال مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور إن اعتماد تقديم 60 مليار دولار كمساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا لن يساعد في حل الصراع وسيؤدي إلى إطالة أمد إراقة الدماء.

وكتب الخبير على شبكة التواصل الاجتماعي X: "تأمل الإدارة الأمريكية من إرسال كل هذه الأموال إلى أوكرانيا، الاستمرار في التغطية على التدمير الكامل والتام للأمة الأوكرانية".

ولفت العقيد المتقاعد، الانتباه إلى أن "المبادرة في ساحة المعركة لا تزال تتطور وعلى مدى عدة أشهر ليس لصالح كييف. هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة، وللأسف، سيزداد الوضع سوءا مع حلول أشهر الصيف".

مستشار أمريكي سابق: المساعدة الجديدة من واشنطن ستطيل أمد إراقة الدماء في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني برفقة نظيره الأمريكي في مقبرة بكييف

يوم أمس، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله وتواصل إزاحة العدو من مواقعه.

وقال شويغو خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرر جنود الجيش الروسي بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويجري توسيع رقعة سيطرتها في منطقة بلدتي بيرديتشي وغيورغيفكا".

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وذكر شويغو أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

المصدر: نوفوستي

 

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