قال مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور إن اعتماد تقديم 60 مليار دولار كمساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا لن يساعد في حل الصراع وسيؤدي إلى إطالة أمد إراقة الدماء.

وكتب الخبير على شبكة التواصل الاجتماعي X: "تأمل الإدارة الأمريكية من إرسال كل هذه الأموال إلى أوكرانيا، الاستمرار في التغطية على التدمير الكامل والتام للأمة الأوكرانية".

The Administration's hope of sending all this money to Ukraine is to further conceal the complete and utter destruction of the Ukrainian nation.



It's been under way for a long time and is sadly going to get much worse as we hit the summer months. — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) April 23, 2024

ولفت العقيد المتقاعد، الانتباه إلى أن "المبادرة في ساحة المعركة لا تزال تتطور وعلى مدى عدة أشهر ليس لصالح كييف. هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة، وللأسف، سيزداد الوضع سوءا مع حلول أشهر الصيف".

وزير الخارجية الأوكراني برفقة نظيره الأمريكي في مقبرة بكييف

يوم أمس، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله وتواصل إزاحة العدو من مواقعه.

وقال شويغو خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرر جنود الجيش الروسي بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويجري توسيع رقعة سيطرتها في منطقة بلدتي بيرديتشي وغيورغيفكا".

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وذكر شويغو أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

المصدر: نوفوستي