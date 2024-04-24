السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تبارك السرقة وتدوس على مبادئ حرمة الممتلكات

علق السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف على مصادرة الأصول الروسية المجمدة، قائلا إن كارهي روسيا يتسترون على السرقة ويدوسون المبادئ "المقدسة" لحرمة الممتلكات.

وقال أنطونوف في مقابلة مع صحفيين روس: "يحاول كارهو روسيا التستر على السرقة، التي تستخدم بشكل أساسي كسلاح مالي ضد روسيا، بحجج قانونية زائفة، وفي الوقت نفسه، فإنهم لا يشعرون بالحرج على الإطلاق من أنهم يدوسون بأفعالهم على المبادئ المقدسة للغاية المتمثلة في حرمة الممتلكات التي تفتخر بها أمريكا".

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ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف.

وقبل نحو شهرين، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد. مشيرا إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.

كما أكد الصحفي والكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" كريستوفر كالدويل أن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة ونقلها إلى أوكرانيا ستلحق ضررا بالغا بالولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي