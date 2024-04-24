الدفاع الروسية في حصاد اليوم: تدمير قاذفة HIMARS وتحييد أكثر من ألف جندي أوكراني
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن تدمير راجمة صواريخ أخرى من طراز HIMARS تابعة للجيش الأوكراني، فيما بلغت خسائر العدو البشرية نحو 1015 جنديا خلال اليوم الماضي.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" العاملة في مناطق لوغانسك وخاركوف، سيطرت على مواقع أكثر ملاءمة وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 300 عسكري، كما دمرت راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز HIMARS.
وفي ما يلي أبرز التفاصيل الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" (في دونيتسك) وضعها على خط المواجهة، كما صدت 7 هجمات مضادة، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 470 جنديا
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" (دونيتسك) وضعها التكتيكي وصدت 7 هجمات مضادة، ووصلت خسائر العدو إلى حوالي 350 عسكريا
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" (دونيتسك أيضا) على مواقع أكثر ملائمة، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 عسكريين
- أصابت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانها تجمعات للقوات الأوكرانية في مقاطعات زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك وخيرسون، وخسر العدو نحو 55 جنديا
- تدمير محطة رادار شامل "بي-18"، وإصابة ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة، ومنشأة لتخزين الوقود للقوات الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 117 منطقة
- إسقاط 299 طائرة أوكرانية بدون طيار و9 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" و6 قنابل جوية موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية