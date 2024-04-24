ذكرت صحيفة Advance الكرواتية أن الوضع في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية ازداد صعوبة على نظام كييف في الوقت الذي ينتظر فيه إمدادات جديدة من المعدات الغربية.

وجاء في منشور الصحيفة: "بينما تنتظر القوات الأوكرانية الحصول على أسلحة جديدة، يبدو أن خصمهم لا يضيع وقتا.. في الأيام الأخيرة اشتد القتال في شرق أوكرانيا بشكل مطّرد، وخاصة في دونيتسك، حيث سيطرت القوات الروسية على عدة مناطق في غضون يومين وتكثف هجومها على مدينة تشاسوف يار الاستراتيجية".

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وبحسب منشور الصحيفة ستحصل القوات المسلحة الروسية على أسلحة إضافية في اللحظة الأخيرة(متأخرة)، عندما تكون القوات المسلحة الروسية قد شنت بالفعل هجوما واسع النطاق، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد أن القوات الروسية قد استولت بالفعل على مقاطعات بيرفومايسكي ونوفوميخايلوفكا وبوغدانوفكا.

وأضاف المنشور: "عندما يبدأ الهجوم الروسي، ستحتاج أوكرانيا إلى كل مساعدة يمكن أن تحصل عليها.. والمساعدة التي تتوقعها الآن قد تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية والحاجة للمزيد من المساعدات الأوروبية".

ويوم أمس أكد شويغو أن مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله وتواصل إزاحة العدو من مواقعه.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار، والتي ستشمل صواريخ ATACMS إلى جانب مختلف الأنواع الأخرى من الصواريخ والذخيرة والمعدات العسكرية.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف

المصدر: نوفوستي+RT