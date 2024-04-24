أنطونوف: المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستحرقها القوات الروسية

أعرب السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف عن قناعته بأن القوات المسلحة الروسية "ستحرق" ما تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا من المساعدات العسكرية.

وقال أنطونوف للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "توريدات الولايات المتحدة وأتباعها كانت تحرق وستحرق لاحقا على يد القوات المسلحة الروسية".

وتابع أن "الشعب الروسي يلتف بالكامل حول الرئيس فلاديمير بوتين وجيشنا وأسطولنا. ويفهم أن قضيتنا محقة، وأن كل أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق".

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وأشار إلى أن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة ضد روسيا تعتبر "حجة قوية لصالح استحالة بقاء العالم في ظروف الإملاء الأحادي الجانب لدولة واحدة".

وأضاف أن توريدات صواريخ ATACMS الأمريكية للقوات الأوكرانية ستزيد من تعقيد الوضع في أوكرانيا.

وجاء ذلك تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار، والتي ستشمل صواريخ ATACMS إلى جانب مختلف الأنواع الأخرى من الصواريخ والذخيرة والمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي