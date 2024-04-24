"بوليتيكو": إدارة بايدن زودت أوكرانيا بصواريخ ATACMS سرا في مارس الماضي

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية زودت أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية سرا في مارس الماضي لأول مرة منذ بدء النزاع في عام 2022.

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن الإدارة وافقت في مارس الماضي بشكل خفي على توريد عدد من صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 200 ميل (نحو 320 كلم).

إقرأ المزيد

وأكد المسؤولون أن تلك الصواريخ ستكون كذلك ضمن حزمة المساعدات العسكرية بقيمة مليار دولار، التي تعتزم واشنطن تقديمها لأوكرانيا فورا بعد توقيع الرئيس جو بايدن على التشريع الذي صادق عليه الكونغرس بعد عدة أشهر من الخلافات.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن الولايات المتحدة سبق لها أن زودت أوكرانيا في أكتوبر الماضي بصواريخ ATACMS، ولكن بنسختها المتوسطة المدى، فيما كانت كييف تصر على تقديم النسخة البعيدة المدى، القادرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

وكان هناك جدل في الولايات المتحدة بشأن توريد ATACMS لأوكرانيا، حيث أعرب بعض المسؤولين والمشرعين الأمريكيين عن مخاوفهم من إمكانية التصعيد في حال استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى.

المصدر: "بوليتيكو"