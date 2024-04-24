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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات بالجزء الأوسط من روسيا.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات قام بها نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا".

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 8 طائرات مسيرة أوكرانية، منها: 3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و2 في أجواء مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة فورونيج، و1 فوق مقاطعة سمولينسك".

ويحاول نظام كييف يوميا مهاجمة المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام عدة أنواع من الأسلحة كالمسيرات والصواريخ.

 

المصدر: تاس

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