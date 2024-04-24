باحث في العلاقات الدولية يكشف سر تبدل موقف الحزب الجمهوري الأمريكي من حزمة دعم أوكرانيا

كشف الصحفي والباحث في العلاقات الدولية مصطفى السعيد سر تبدل موقف الحزب الجمهوري الأمريكي من حزمة دعم أوكرانيا، مبينا أن سببه ضغوط مكثفة من وكالة المخابرات ومستشار الأمن القومي.

وقال السعيد إن "انقلاب موقف مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي جاء ليمرر الموافقة على حزمة دعم أوكرانيا بنحو 61 مليار دولار، وتراجعه عن عرقلتها لعدة شهور، بعد ضغوط مكثفة من وكالة المخابرات الأمريكية، ومستشار الأمن القومي وسياسيين وعسكريين، الذين اطلعوه على تقارير عن خطورة وضع الجيش الأوكراني، وأنه على وشك الانهيار، وأن هزيمة أوكرانيا ستضر بالولايات المتحدة وأن انتصار روسيا سيشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي".

وأشار إلى أن "موقف جونسون تحول وأخذ يعقد لقاءات مع نواب الحزب الجمهوري لإقناعهم بالموافقة على حزمة المساعدات الضخمة، وخرج ليعلن أنه يفضل إرسال الأموال والسلاح لأوكرانيا، بدلا من إرسال الجنود الأمريكيين لمحاربة روسيا".

وأضاف: "تفيد التقارير الواردة من جبهات القتال في أوكرانيا أن وتيرة تقدم الجيش الروسي تزداد سرعة، وكذلك انسحاب أو فرار القوات الأوكرانية، وأن روسيا بدأت تحشد المزيد من القوات لهجوم واسع قريبا"، مبينا أن "الموقف الروسي حذر من خطورة صدام مباشر وعنيف بين روسيا وحلف الناتو الذي يدير الحرب على روسيا من أوكرانيا، وأكد أنه لا يمكن هزيمة روسيا مهما بلغت الأمور".

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة