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نقل الغنائم العسكرية الغربية إلى موسكو لإظهارها أثناء المعرض

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ستعرض وزارة الدفاع الروسية الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في حديقة النصر على تلة بوكلونايا في موسكو.

وسيفتتح المعرض في 1 مايو وسيشمل أكثر من 30 عينة من المعدات العسكرية التي تنتجها 12 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا والسويد والتشيك وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وفنلندا وأستراليا والنمسا وأوكرانيا.

ومن المعدات العسكرية المغتنمة ستعرض دبابة "ليوبارد 2" ومركبة المشاة القتالية ماردر الألمانية الصنع ومركبة المشاة القتالية برادلي الأمريكية، ومركبة المشاة القتالية السويدية CV90، ومركبة القتال المدرعة الفرنسية AMX-10RC وغيرها من المعروضات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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