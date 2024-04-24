ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديدة في قضية محاولة اغتياله

قال الضابط الأوكراني السابق فاسيلي بروزوروف، الذي خدم في جهاز الأمن الأوكراني برتبة مقدم، إنه لا يستبعد بتاتا حدوث المزيد من الاعتقالات على هامش قضية محاولة اغتياله.

وأضاف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "أعتقد أن هذه ليست الاعتقالات الأخيرة في قضيتي، وأعتقد أن خيطا جديدا آخر سيظهر في مكان ما".

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وأشار بروزوروف إلى أنه لم يكن يعرف ولم ير من قبل الأشخاص المتورطين في محاولة اغتياله.

في 12 أبريل الجاري، انفجرت سيارة تويوتا من طراز "لاند كروزر" ذات الدفع الرباعي الخاصة ببروزوروف، والتي انتقلت إلى روسيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. حيث تم زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة، وبناء عليه فقد رفعت قضية جنائية بتهمة الشروع في القتل.

وحينها ذكر بروزوروف أن نظام كييف كان وراء محاولة اغتياله، ونوه بأن أحد منسقي العملية، يعيش في وارسو.

ويوم أمس تم الإعلان أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقل مواطنا أوكرانيا في لوغانسك شارك في التخطيط لتفجير سيارة بروزوروف بموسكو.

المصدر: نوفوستي

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