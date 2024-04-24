المفوضية الأوروبية تحول مساعدات لكييف بقيمة 1.5 مليار يورو

قامت المفوضية الأوروبية بتحويل دفعة جديدة من المساعدات لميزانية أوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو كجزء من برنامج بحجم إجمالي قدره 50 مليار يورو مصمم حتى عام 2027.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها قامت "بتحويل الدفعة الثانية من التمويل الطارئ إلى أوكرانيا في إطار الصندوق المخصص لأوكرانيا بمبلغ 1.5 مليار يورو".

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وقد تم دفع الدفعة الأولى بقيمة 4.5 مليار يورو للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 في مارس، فيما أشارت المفوضية إلى أنه بعد تحويل الشريحة الجديدة، ارتفع إجمالي مبلغ المساعدات لكييف من الاتحاد الأوروبي، وفقا لحساباتها، إلى 98.5 مليار يورو، ويشمل هذا المبلغ أكثر من 18 مليار يورو تم تحويلها من ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى دول الاتحاد لاستقبال وإيواء اللاجئين الأوكرانيين.

وقد تم تصميم برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانية كييف بمبلغ 50 مليار يورو رسميا حتى نهاية 2027. ومع ذلك، فإن معدل إنفاق هذه الأموال (1.5 مليار يورو شهريا) سيؤدي إلى نفاد الأموال الموجودة في الصندوق في سبتمبر 2026.

المصدر: تاس