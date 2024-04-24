أكد يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية لديها خبرة ناجحة في تدمير صواريخ ATACMS التكتيكية، مؤكدا أن توريدها لكييف لن يغير الوضع على الجبهة.

وقال غافين في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "لقد اعترضت دفاعاتنا الجوية هذه الأهداف بالفعل، ولدينا تجربة ناجحة في تدمير صواريخ ATACMS، من غير المرجح أن تغير(هذه الصواريخ) الوضع بشكل جدي على الجبهة، فقد تم تدميرها بنجاح من قبل".

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وتابع: "سأقول المزيد.. قوات الدفاع الجوي لدينا أصبح بالفعل لديها خبرة في تدمير جميع الصواريخ الموجودة في ترسانة الناتو تقريبا، بما في ذلك Storm Shadow، وكما قلت سابقا ATACMS".

وأكد غاغين أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة بشكل عام لن تسمح لنظام كييف بتغيير الوضع على الجبهة، لأن أوكرانيا اليوم "لم تعد قادرة على الاحتفاظ بجيشها".

وأضاف: "سيتم توزيع هذه الأموال على مختلف بنود الميزانية ونهبها من قبل المسؤولين الأوكرانيين الفاسدين، العسكريين والمدنيين على حد سواء، وعلى الرغم من أهميتها الظاهرة، فإن هذا المبلغ لن يغير بشكل جدي من مسار الحملة برمتها، لأن القوات المسلحة الروسية اليوم هي أقوى جيش في العالم، والتي تواجه كتلة الناتو بأكملها على رأس الحربة المسمى أوكرانيا، كما يواجه الاقتصاد الروسي اقتصادات جميع دول الناتو والاتحاد الأوروبي في آن واحد في هذه الحملة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية زودت أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية سرا في مارس الماضي لأول مرة منذ بدء النزاع في عام 2022.

المصدر: نوفوستي+RT