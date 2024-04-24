وزير الخارجية الأوكراني يقارن بين إنجازات روسيا والغرب في مجال الدفاع

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه عند المقارنة بين أحدث إنجازات روسيا والغرب في مجال الدفاع، يبدو أن ليس كل شيء على ما يرام مع الغرب.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "الغارديان": "عندما أرى ما حققته روسيا في بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية خلال عامين.. وما حققه الغرب، أعتقد أن هناك خطأ ما في الغرب".

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وأضاف أنه لن يتم الوصول إلى ذروة الإنتاج الصناعي العسكري بين حلفاء كييف حتى نهاية عام 2024.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن أمس انتقال الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة إلى حالة الحرب. مؤكدا أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري على المستوى الحالي على الأقل طالما كان ذلك ضروريا.

المصدر: نوفوستي