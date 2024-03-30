شويغو: مصانع الأسلحة والذخائر شرقي البلاد ضاعفت عدد عامليها وزادت رواتبهم (فيديو)

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سير إنتاج الأسلحة والذخائر في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بإقليم ألتاي شرقي البلاد، وأشار إلى مضاعفة عدد العاملين فيها، وزيادة كبيرة لرواتبهم.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع: "تفقد الوزير شويغو سير إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسات الصناعات الدفاعية، التي تنتج القذائف والصواريخ للطائرات الحربية، والذخائر والقنابل اليدوية والرصاص والصواريخ على مختلف أنواعها".

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وعقد شويغو اجتماع عمل مع المسؤولين في وزارتي الدفاع، والصناعة والتجارة، وممثلي هيئات الإدارة العسكرية ذات الصلة والمدراء العامين في مؤسسات ألتاي الدفاعية، وأشار إلى زيادة عدد العاملين في مصانع الأسلحة والذخائر في الإقليم بواقع أكثر من 1600 شخص، وزيادة رواتبهم لتصبح أعلى بنسبة 30 بالمئة من متوسطها في البلاد.

وأشار شويغو إلى بدء إعادة التجهيز الفني لخطوط الإنتاج في جميع مجالات إنتاج الأسلحة والذخائر تقريبا.

وقال: "تنفيذا لقرار الرئيس الروسي في يوليو الماضي، خصصت الأموال اللازمة بالكامل ولا توجد أي مشاكل في التمويل، ويتم شراء المعدات اللازمة لإعادة التجهيز التقني، ومواد البناء لجميع المرافق، والشيء الوحيد الذي نركز عليه الآن هو حل بعض مشاكل التصميم".

وطالب بـ"حل القضايا المتعلقة بالتأخير في إنجاز وثائق بعض المشاريع في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تأخير بناء المواقع الجديدة".

وأضاف: "تفي الشركات ببرنامج عام 2024، بل وتتجاوزه في بعض المجالات، والشيء الرئيسي هو أننا سنواصل تنفيذ أمر الدفاع الحكومي بوتيرة كافية وبكميات كافية في الربع الأخير من العام، وفي السنوات اللاحقة".

المصدر: RT