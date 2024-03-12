بوتين: وحدة المجتمع الروسي هي السلاح الرئيسي لبلادنا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيرا إلى أن أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا بالاعتبار وحدة مجتمعها.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا" للإدارة: "أولئك الذين توقعوا قمعنا باستخدام العقوبات الاقتصادية، وبمساعدة القوة المسلحة، لم يأخذوا ذلك (وحدة المجتمع الروسي) في الاعتبار ولا يمكنهم فعل هذا، فمن أجل (أن يتمكن المرء) من أخذ هذا في الاعتبار، يجب أن يكون مواطنا روسيّا وجزءا من ثقافتنا المشتركة".

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ووصف الرئيس وحدة المجتمع الروسي وموقفه تجاه الوطن الأم، والذي أظهره مقاتلو العملية العسكرية الخاصة بأنه السلاح الرئيسي لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"