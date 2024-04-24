شولتس يوضح الخط الأحمر الذي لا يريد "الناتو" تجاوزه في الصراع الأوكراني

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أهمية تجنب الصدام بين حلف "الناتو" وروسيا.

وقال شولتس: "ألمانيا وبريطانيا تقفان معا إلى جانب أوكرانيا، الهدف واضح، تقديم الدعم حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، من المهم أيضا ألا نكون كدول في الناتو بحالة حرب مع روسيا".

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وأكد شولتس أنه لا يزال يعارض احتمال نقل صواريخ "تاوروس" إلى كييف، وأوضح: "إن الاستخدام الفعال لمثل هذه الصواريخ يتطلب مشاركة أفراد عسكريين ألمان، وهذا هو بالضبط الخط الذي لا يريد تجاوزه".

وفي وقت سابق، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "سيكلف الغرب ثمنا باهظا وستكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي".

وتساءل شولتس: "ماذا سيحدث إن انتصر بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر كلفة من مساعداتنا لأوكرانيا في كافة النواحي".

وعلق رواد موقع "X" على منشور شولتس قائلين إن عواقب تصرفات السياسيين الغربيين أصبحت مرهقة للغاية بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والالتفات إلى مشاكل ألمانيا أولا.

المصدر: نوفوستي