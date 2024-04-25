صرح مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور بأن أمريكا وحلف الناتو يرتكبان خطأ بقرارهما مواصلة تخصيص المساعدات لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها في نهاية المطاف ستصبح منطقة منزوعة السلاح.

وكتب ماكغريغور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد خدعت واشنطن وحلف شمال الأطلسي نفسيهما".

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وأضاف: "يجب على حلفاء كييف الغربيين التوقف عن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، لأن البلاد تخسر الصراع بالفعل".

وخلص ماكغريغور إلى القول: "لقد تم تدمير الدولة الأوكرانية، ومهما يحدث في النهاية، فمن المرجح أن تكون منطقة منزوعة السلاح".

ويوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار.

وأعلن البنتاغون أن الإدارة الأمريكية سترسل إلى أوكرانيا حزمة من الأسلحة والمعدات بقيمة مليار دولار.

وقال البنتاغون إن الحزمة ستشمل صواريخ RIM-7 المضادة للطائرات وصواريخ اعتراضية AIM-9M، بالإضافة إلى مدرعات "برادلي"، وذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر"، وقذائف لمنظومات HIMARS، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ منظومات TOW وJavelin المضادة للدبابات.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.

كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

المصدر: نوفوستي+RT