قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في معبر انتقادها للوضع الراهن، إن انتصار روسيا على أوكرانيا سيغير مسار التاريخ الأوروبي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي، حيث قالت: "إن انتصار بوتين لن يغير خريطة العالم فسحب، بل سيغير مسار تاريخ الاتحاد الأوروبي، ولن يمكن لاتحادنا أن يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى".

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وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا شرعيا للبلاد. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.

المصدر: نوفوستي