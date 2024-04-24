السفارة الروسية لدى سويسرا: موسكو لن تفاوض برن بشأن أصول روسيا المجمدة وأي مصادرة هي سرقة

أعلنت السفارة الروسية لدى برن أنه لا توجد مفاوضات بين سويسرا وروسيا حول الأصول الروسية المجمدة، وأي مصادرة لها ستكون بمثابة سرقة.

وقالت السفارة لوكالة "نوفوستي": "روسيا لا تتفاوض مع سويسرا حول هذه القضية. وفي الوقت نفسه، فإن موقفنا واضح جيدا: أي مصادرة غير قانونية لأصول شخص آخر هي سرقة. إن مجرد "تجميد" الأصول السيادية دون قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد انتهاكا للقانون الدولي".

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ويذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف "الناتو"، ولكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022.

وفي إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية لصالح كييف.

وقبل نحو شهرين، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد. مشيرا إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.

المصدر: نوفوستي