الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة للتشويش على الدرونات

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن الجيش اختبر خلال العملية العسكرية الخاصة منظومات حرب إلكترونية جديدة، تستخدم للتشويش على الدرونات المعادية.

وحول الموضوع قال أوليغ جوكوف، كبير المصممين في مؤسسة "Geran" الروسية التي طوّرت هذه المنظومات:"تمكن الخبراء في مؤسستنا من تطوير منظومتي Ork-2 و Ork-3 للحرب الإلكترونية، لاستخدامهما في التشويش على الدرونات، وتم اختبارهما بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف:"منظومة Ork-2 مصممة للسيارت والمركبات المختلفة، وتعمل بنطاقين، ويتم اختبار الترددات المناسبة لعملها وفقا للبيانات التي يتم الحصول عليها من وحدات الاستخبارت الإلكترونية.

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أما منظومات Ork-3 فهي ميدانية محمولة، ويمكن تشغيلها والتحكم بها عن بعد، واستعمالها لحماية المواقع والمنشآت وتجمعات القوات العسكرية من خطر الدرونات".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن منظومة Ork-2 تزن 3 كلغ، ومنظومة Ork-3 تزن 8 كلغ، ويتراوح مدى عمل المنظومتين ما بين 50 و400 م.

المصدر: تاس