"كلاشينكوف" تكشف عن أحدث دروناتها العسكرية

كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية مؤخرا عن نوعين جديدين من الدرونات العسكرية المتعددة المهام.

وخلال معرض "يوم الابتكار لقوات الإنزال المظلي" الذي عقد في مدينة رايازان كشفت "كلاشينكوف" عن مسيّرة SKAT 350M المخصصة للاستطلاع العسكري، والمزودة بمنظومات رؤية بصرية ومنظومات رصد تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، والتي كانت روسيا قد اختبرتها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأزاحت "كلاشينكوف" الستار خلال المعرض أيضا عن طائرة "Colosseum-RU" التي تطورها، والمجهزة بست مراوح تمكنها من الهبوط والإقلاع بشكل عمودي، والتي حصلت على معدات لتعمل كطائرة استطلاع في الليل والنهار.

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وبالإضافة إلى مهام الاستطلاع يمكن لدرونات "Colosseum-RU" أن تعمل كطائرات صغيرة لنقل الإمدادات العسكرية للجنود على الجبهات، أو لتنفيذ مهام متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن "كلاشينكوف" كانت قد طوّرت العديد من أنواع الدرونات العسكرية، ومنها درونات "Cube"، ودرونات "ZALA"، وطوّرت أسلحة محمولة مضادة للدرونات أيضا.

المصدر: سلاح روسيا