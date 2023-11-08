"كلاشينكوف" تختبر نموذجا مطورا من دروناتها الانتحارية

أعلنت مؤسسة "كلاشينكوف" الروسية عن إجراء اختبارات ناجحة على نموذج معدّل من درونات "Cube" الانتحارية.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، آلان لوشنيكوف:"أجرينا اختبارات ناجحة على نماذج معدّلة ومحسنة من درونات Cube، إذ حصلت هذه الدرونات على قدرات ضاربة أكبر وأصبح مداها أطول".

وأضاف:"كانت هناك رغبة بتحسين المدى والقوة الضاربة لهذه الدرونات، لقد طورنا نسخا معدلة منها، وأجرينا عليها اختبارات ناجحة هذا العام، الدرونات التي أدخلت حيّز الإنتاج حاليا حصلت على ميزات قتالية أفضل بفضل زيادة كتلة رأسها الحربي.. نعمل حاليا على تطوير منظومات جديدة ستزيد من دقة هذه الدرونات في إصابة أهدافها، وستساعدها على تجنب آثار أسلحة الحرب الإلكترونية".

وأشار لوشنيكوف إلى أن درونات "Cube" الانتحارية أصبحت سلاحا لا غنى عنه لمقاتلي الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، فهي خفيفة الوزن وغير مرئية وصامتة تقريبا، ويمكن إطلاقها بشكل فردي أو في مجموعات لضرب الأهداف المعادية بدقة، فضلا عن أن استخدامها سهل ويمكن لأي مقاتل تقريبا استعمالها.

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تصل سرعة هذه الدرونات إلى 130 كلم/سا، ويمكنها التحليق لمدة 30 دقيقة تقريبا، ونقل حمولة متفجرة يصل وزنها إلى 3 كلغ، وبإمكانها ضرب أفراد العدو وآلياته وعرباته القتالية بدقة.

المصدر: سلاح روسيا