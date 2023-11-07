لماذا تتفوق الدبابات الروسية في المعارك؟

أظهرت الدبابات الروسية تفوقا واضحا على نظائرها الأجنبية خلال العملية العسكرية الخاصة، فما السرّ وراء تألّق هذه الآليات في المعارك؟!.

وحول الموضوع قال قائد إحدى دبابات T-80 المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة، والذي يحمل اسم Konev الحركي: "قادة وأفراد طواقم الدبابات الروسية يقيّمون عاليا هذه الآليات، الدبابات الروسية لديها مجموعة من الخصائص التي تجعلها متفوقة عن تلك الأجنبية في أرض المعركة، ومن أبرزها الميزات التقنية، الدبابة الروسية أرشق وأسرع وأكثر قدرة على المناورة، ولديها محركات توربينية غازية لا تتأثر بالوحول والأوساخ وتمكنها من العمل بشكل جيد في المناطق الوعرة".

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وأضاف: "آلياتنا يمكنها العمل في كل مكان وإطلاق النار أثناء الحركة، على عكس دبابات ليوبارد على سبيل المثال، فتلك الأخيرة يصعب استخدامها في الوحل وفي طين الخريف والشتاء، فهي تعلق في الوحل، وبالإضافة إلى ذلك فإن دبابات الناتو لديها هياكل مرتفعة عن الأرض، ما يجعلها أهدافا سهلة للأسلحة المضادة للدروع".

ونوه "Konev" إلى أن الشركاء الغربيين يرسلون إلى أوكرانيا عادة دبابات بدون حماية ديناميكية، الأمر الذي يجعلها ضعيفة في مواجهة الأسلحة الروسية".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمكنت خلال العملية العسكرية الخاصة من تدمير العديد من الدبابات التي حصلت عليها أوكرانيا من الغرب، ومن بينها دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد".

المصدر: روسسكايا غازيتا