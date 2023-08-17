مشاهد ملحمية لمواجهة مباشرة بين مدرعات روسية وأخرى أوكرانية في زابوروجيه

أظهرت مقاطع فيديو، مشاهد ملحمية لمعركة مباشرة بين المدرعات الروسية والأوكرانية، خلال تصدي الجيش الروسي لهجوم أوكراني على محور زابوروجيه.

وتظهر الفيديوهات، تحول مفترق الطرق في منطقة الغابات إلى نقطة اشتباك بين القوات الروسية والأوكرانية، وأظهرت الدبابات الروسية خبرة عالية ووحدة في تسيير المعركة التي انتهت بتدمير الدبابات الأوكرانية.

وفي الفيديو الثاني، تظهر مجموعة من مركبات المشاة القتالية المدرعة الأوكرانية، وهي تحاول مهاجمة مواقع الجيش الروسي، حيث تصدت لها القوات الروسية ودمرتها.

وسبق أن أظهرت القوات الروسية بأسها الشديد في المقاطعة ذاتها، حيث قامت دبابة روسية واحدة بالقضاء على 7 مدرعات أوكرانية في معركة بطولية وخرجت من القتال دون التعرض لأضرار كبيرة.

كما أكد قائد وحدة استطلاع بالجيش الروسي، أن المدرعات والدبابات الغربية المقدمة لقوات كييف، لا تتمتع بحماية كما في دبابات "تي-90" الروسية، ويمكن بسهولة تدميرها بمضادات الدبابات.

وقال قائد الوحدة: "منذ بداية الهجوم المضاد، دمرت وحدتي حوالي 18 آلية مختلفة. يمكنني أن أقول إنه يتم اختراق الآليات بسهولة".

وفي الرابع من يونيو الماضي، أعلنت كييف بدء هجومها المضاد على عدة محاور، ونشرت ألوية مدربة من قبل حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أثار الغضب وخيبة الأمل في الأوساط الغرب.

المصدر: RT