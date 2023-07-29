معركة بطولية.. طاقم دبابة روسية يواجه رتلا من المدرعات الأوكرانية (فيديو)

دمرت دبابة روسية 7 مدرعات أوكرانيين في معركة واحدة وقعت على محور زابوروجيه وخرجت من القتال دون التعرض لأضرار كبيرة، حسبما أفاد قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية لوكالة "نوفوستي".

ونقلت الوكالة عن القائد العسكري قوله: "رصدت وسائل الاستطلاع الجوي تقدم رتل من المدرعات المعادية نحو مواقعنا. وكانت في تلك المنطقة دبابة واحدة لنا وتم إرسالها إلى الموقع للتصدي للهجوم".

وتابع العسكري: "في النتيجة، أصابت الدبابة سبع قطع من المعدات المعادية، فيما أصيب عدد آخر منها بصواريخ موجهة مضادة للدروع وبنيران المدفعية. وعادت الدبابة من المعركة دون أن تتعرض لأضرار جسيمة".

وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت فيديو للمعركة أن الدبابة الروسية تصدت لدبابتين و8 عربات مصفحة أوكرانية ودمرت عددا منها.

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وكانت قوات كييف شنت هجوما مضادا واسع النطاق على عدد من محاور القتال في 4 يونيو الماضي، ولم تحقق أي تقدم يذكر بينما تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" قبل يومين نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن الجيش الأوكراني خسر نحو 20% من المعدات التي قدمتها لها الدول الغربية لتنفيذ عمليتها الهجومية.

المصدر: "نوفوستي"