قالت مجلة "فوربس" إن أوكرانيا في محاولة لتغيير الوضع بالقرب من أفديفكا، فقدت دبابة أخرى من طراز Leopard 2A6.

وذكرت المجلة، أنه مع الأخذ في الاعتبار الخسائر الماضية، يتضح أن الجيش الروسي تمكن من تدمير ما لا يقل عن ربع هذه المركبات "النادرة والقيمة" التي حصل عليها نظام كييف من جانب الحلفاء الأجانب.

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وترى المجلة أن ما حدث قرب أفديفكا، جدير بالملاحظة لسببين. الأول، هو أن الجيش الروسي تمكن خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، من تعطيل ما لا يقل عن 12 مركبة من هذا النوع من مختلف التعديلات بما في ذلك النسخة السويدية ذات الدروع المعززة Strv 122. وإذا أضفنا هذا إلى الخسائر السابقة، يتبين أن القوات الأوكرانية فقدت "ربع أفضل دباباتها ألمانية الصنع".

ووفقا للمجلة، وعد الحلفاء بتزويد أوكرانيا بـ85 دبابة من الجيل الثاني من طراز ليوبارد، لكن تم توريد حتى الآن 71 قطعة فقط منها.

السبب الثاني، هو أن استخدام دبابات ليوبارد يكشف خطط كييف العسكرية. القطعة الأوكرانية الوحيدة التي تستخدم هذه الدبابات هي اللواء الميكانيكي رقم 47. وهذا اللواء يتمركز حاليا بالقرب من أفدييفكا. هذا أمر مهم للغاية، لأن اللواء 47 حتى وقت قريب كان يشارك في الهجوم المضاد في منطقة زابوروجيه. وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية من المعارك الضارية، خسر هذا اللواء عدة دبابات ليوبارد وعشرات من مركبات المشاة القتالية أمريكية الصنع من طراز M-2 Bradley.

وتؤكد "فوربس"، أن الخسائر كانت كبيرة لدرجة أن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اضطرت إلى تغيير قيادة اللواء خلال العمليات القتالية.

وبعد توقف هجوم القوات الأوكرانية في الاتجاه الجنوبي الشهر الماضي، وبدا أن اللواء 47 سيتوجه للراحة وتجديد عتاده وأفراده. لكن في 10 أكتوبر، بدأ الجيش الروسي هجوما على الحامية الأوكرانية في أفديفكا – واضطرت سلطات كييف إلى إرسال وحدات عسكرية إلى اتجاه دونيتسك.

وتضمنت القوات المعاد انتشارها، سرية الدبابات الوحيدة من اللواء 47 مع دبابات ليوبارد 2A6 الباقية، والتي ربما لا يزيد عددها عن 17 قطعة.

ومن الواضح أن قيادة القوات الأوكرانية "قلقة جدا بشأن أفدييفكا لدرجة أنهم أرسلوا وحدة منهكة للدفاع عن المدينة، وهي تتشبث بشدة بالدبابات المتبقية".

وأضافت: "الروس يتقنون أكثر فأكثر تدمير المعدات الأوكرانية، لا سيما الدبابات وخاصة بمساعدة المسيرات الجوية".

المصدر: russian.rt