بتكليف من بوتين.. مسؤولة روسية في الدوحة بعد حديث عن مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة بوساطة قطرية

وصلت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، إلى دولة قطر في زيارة رسمية، وستعقد اليوم لقاء رسميا مع وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة المزيد من التعاون للأغراض الإنسانية، بما في ذلك لم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن أهاليهم خلال العملية العسكرية الخاصة، وضمان عودتهم إلى أقربائهم. ويقوم مكتب مفوض حقوق الطفل بهذا النشاط بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وخلال الزيارة ستعرض لفوفا بيلوفا قائمة بأسماء الأطفال الذين يعمل الجهاز من أجلهم حاليا، وستطلب أيضا المساعدة في إعادة الأطفال الذين يعيشون حاليا في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي إلى والديهم وأقاربهم في روسيا.

وستجتمع كذلك مع العائلات الروسية التي تم لم شملها سابقا والموجودة حاليا في قطر في إطار برنامج التعافي وإعادة التأهيل الذي تنظمه هذه الدولة في الفترة من 18 إلى 27 أبريل، وخلال ذلك ستقوم بالاستجمام مع الأسر الروسية التي شملها لم الشمل في أوقات مختلفة بمساعدة ماريا لفوفا-بيلوفا وتاتيانا موسكالكوفا وبدعم من سلطات قطر.

والهدف الرئيسي من البرنامج هو توفير التعافي النفسي والجسدي للأطفال المذكورين، وتخفيف التوتر العاطفي والنفسي لدى الوالدين وتعزيز الروابط الأسرية. وهناك كذلك برنامج سياحي موسع للتعرف على قطر وعاداتها وتاريخها.

ويشار إلى السلطات القطرية وخاصة السفارة القطرية بموسكو، تقوم بأعمال وساطة ناجحة لإعادة العديد من الأطفال العالقين إلى عائلاتهم في روسيا أو أوكرانيا.

ففي فبراير الماضي، سلمت روسيا 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتمت العملية كذلك بوساطة قطرية.

المصدر: RT