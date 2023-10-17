مفوضة حقوق الطفل الروسية تشيد بوساطة قطر في لم شمل أطفال أوكرانيين وذويهم

أشادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بالتعاون الروسي القطري في قضية لم شمل الأطفال الأوكرانيين، وأعربت عن أملها في تعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين لصالح الأطفال.

جاء ذلك في تصريح لها يوم أمس، عقب نجاح الوساطة القطرية بين روسيا وأوكرانيا للم شمل بعض الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم بموجب آلية أنشأتها الدوحة بالتعاون مع الجانبين.

وقالت لفوفا بيلوفا: "نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع ممثلي قطر، ونحن ممتنون لهم للغاية، لأن قطر كانت الدولة الأولى التي قررت الانخراط في هذه العملية، وتقديم مساعدة حقيقية. ونأمل أن يكون لدينا تعاون طويل الأمد ومثمر لصالح الأطفال".

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وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت يوم أمس عن نجاح لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا، في عملية اعتبرتها "بداية مهمة نحو لم شمل بقية الأطفال المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية بعائلاتهم".

قطر تعلن عن نجاح عملية لم شمل الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/Yy6Exlgsrn — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 16, 2023

وأشارت الخارجية في بيان لها إلى أنها سهلت استضافة الأطفال وعائلاتهم في مقر سفارة دولة قطر في موسكو هذا الأسبوع، ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم النهائية، لضمان سلامتهم وراحتهم والتأكد من احتياجاتهم.

وأعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر الكامل لحكومتي أوكرانيا وروسيا على تعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال، وتقديم الرعاية الملائمة لهم طوال هذه العملية وقبلها. كما عبرت عن دعم دولة قطر التام للجهود التي يبذلها الجانبان الأوكراني والروسي لحماية حقوق ورفاه الأطفال المتأثرين بالأزمة المستمرة، وشددت على التزامها بتيسير لم شمل الأطفال بعائلاتهم بطريقة آمنة وسريعة من جميع الجوانب.

وأكدت وزارة الخارجية أن نجاح هذه العملية يعكس موثوقية قطر دوليا لدى مختلف الأطراف والتزامها الدائم بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستعدادها للقيام بدور بناء وفاعل في مختلف الأزمات والصراعات التي يواجهها العالم اليوم.

المصدر: RT