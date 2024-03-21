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بوساطة قطرية.. روسيا تسلم الجانب الأوكراني 6 أطفال

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بوساطة قطرية.. روسيا تسلم الجانب الأوكراني 6 أطفال
Sputnik
السفير القطري أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا
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قام الجانب الروسي بوساطة من جانب دولة قطر بتسليم مجموعة من الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم.

وأفاد مراسل وكالة تاس من مكان الحدث، بأنه تم تسليم 6 أطفال أوكرانيين خلال ذلك.

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ووفقا له، تم لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بمشاركة السفير القطري أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم روسيا فيها بوساطة الجانب القطري، بتسليم أوكرانيا العديد من الأطفال.

ففي فبراير الماضي، سلمت روسيا 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتمت العملية كذلك بوساطة قطرية.

وجرت عملية لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بحضور سفير قطر والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.

وقبل ذلك، أشادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بالتعاون الروسي القطري في قضية لم شمل الأطفال الأوكرانيين، وأعربت عن أملها في تعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين لصالح الأطفال.

المصدر: تاس

 

 

 

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