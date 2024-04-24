لم شمل 33 طفلا مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا بوساطة قطرية

أعلنت مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، أنهم نجحوا في لم شمل 33 طفلا مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت ماريا لفوفا بيلوفا: "سافر 33 طفلا إلى قطر وتم لم شملهم مع عائلاتهم، أربعة من عائلتين تم لم شملهم مع والديهم بمساعدة مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، وستة من أربع عائلات تم لم شملهم مع عائلاتهم بمساعدة مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، وجاء معهم إخوانهم وأخواتهم وأولياء أمورهم وممثلوهم القانونيون وأقاربهم".

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وأضافت ماريا لفوفا بيلوفا أن "الهدف الرئيسي من السفر هو التعافي النفسي والجسدي للأطفال وتخفيف التوتر لدى الوالدين وتعزيز الروابط الأسرية، وبالإضافة إلى برنامج سياحي موسع للتعرف على البلاد وعاداتها وتاريخها، كما يتم تنفيذ برنامج طبي متعمق والعمل مع علماء النفس".



كما أكدت لفوفا بيلوفا، أن الجانب القطري كان وسيطا مهما في المفاوضات، ومنذ أكتوبر 2023، وبمشاركة مباشرة من دولة قطر، تم إحراز تقدم كبير، حيث تم لم شمل 5 أطفال من 3 عائلات مع أقاربهم في روسيا، و28 طفلا من 22 عائلة مع أقاربهم في أوكرانيا.

هذا وأعلنت المفوضة الروسية لشؤون الطفل أن روسيا وأوكرانيا أجريتا لأول مرة مفاوضات مباشرة بشأن الأطفال بوساطة قطرية حيث سينقل 29 طفلا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا.

المصدر: RT