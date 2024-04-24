لأول مرة .. مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة بوساطة قطرية

أعلنت المفوضة الروسية لشؤون الطفل أن روسيا وأوكرانيا أجريتا لأول مرة مفاوضات مباشرة بشأن الأطفال بوساطة قطرية حيث سينقل 29 طفلا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا.

وقالت مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا: للمرة الأولى أجرينا محادثات وجها لوجه مع الجانب الأوكراني".

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وأضافت: "نتيجة للمفاوضات حددنا قائمة تضم 29 طفلا ينبغي لم شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا و19 طفلا ينبغي لم شملهم مع عائلاتهم في روسيا".

وبحسب لفوفا بيلوفا، فإن الجانب القطري كان وسيطا في المفاوضات.

وأشارت إلى أن المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية عن أكثر من 19 ألف طفل أوكراني في روسيا كاذبة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تواجد معظم الأطفال الذين وصفهم نظام كييف بـ "المختطفين" من قبل روسيا داخل الأراضي الألمانية.

وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن هناك بين اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال عامي 2022-2023، حوالي 2 مليون شخص تقل أعمارهم عن 18 عاما.

المصدر: نوفوستي