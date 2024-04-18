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السلطات الألمانية تفضح كذب نظام كييف حول الأطفال الذين زعم "باختطافهم من قبل روسيا"

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السلطات الألمانية تفضح كذب نظام كييف حول الأطفال الذين زعم
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تواجد معظم الأطفال الذين وصفهم نظام كييف بـ "المختطفين" من قبل روسيا داخل الأراضي الألمانية.

وأكدت الوزارة أن الأطفال موجودون في ألمانيا برفقة الأوصياء القانونيين عليهم.

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وأضافت الوزارة أن العديد من الحالات تم إخراجها من أوكرانيا بشكل غير شرعي، لكن لم يتم تحديد آلية الخروج وكم يبلغ عدد الأطفال.

وتشير التقديرات المتوفرة إلى أن هناك بين اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى أوروبا خلال عامي 2022-2023، حوالي 2 مليون شخص تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وبحسب البيانات الرسمية للمفوضية الأوروبية، فإن أكثر من 23 ألفا منهم هم من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده استقبلت منذ بداية العملية الخاصة، أكثر من 730 ألف طفل من أوكرانيا غالبيتهم برفقة والديهم وغيرهم ممن قدموا طوعا.

وأكد نيبينزيا أن ليس لدى المسؤولين الأوروبيين باعترافهم رقم دقيق بسبب الخلل في نظام تسجيل القاصرين في الدول الأوروبية، حيث أنه لا يوجد نظام للتسجيل وتقديم المساعدة لهذه الفئة من الناس.

 

المصدر: نوفوستي

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