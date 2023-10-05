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مقتل مئات الأطفال في جمهوريتي دونباس بسبب الهجمات الأوكرانية منذ بداية النزاع

أخبار العالم

مقتل مئات الأطفال في جمهوريتي دونباس بسبب الهجمات الأوكرانية منذ بداية النزاع
Sputnik
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قالت إينا شفينك مفوضة حقوق الطفل في جمهورية لوغانسك، إن 65 طفلا قتلوا وأصيب 186 آخرون في هذه الجمهورية الشعبية منذ عام 2014، بسبب تصرفات القوات الأوكرانية.

تم اليوم الخميس عقد مؤتمر صحفي في المركز الصحفي الدولي التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، حول قضية انتهاك حقوق الأطفال في أوكرانيا.

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وأضافت المفوضة: "منذ عام 2014 وحتى الوقت الحاضر، عانى 251 طفلا على أيدي القوات الأوكرانية، بينهم 186 طفلا أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة الخطورة، ومات منهم 65 طفلا للأسف".

من جانبها، قالت داريا موروزوفا، مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه خلال العمليات القتالية في المنطقة، تسبب القصف الأوكراني بمقتل 230 طفلا وإصابة 821 آخرين.

المصدر: نوفوستي

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