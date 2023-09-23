لافروف يسلم غوتيريش رسالة من تلميذة من لوغانسك (فيديو)

سلم وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة فيديو من تلميذة من لوغانسك اسمها فاينا سافينكوفا، طالبت فيها وقف قتل نظام كييف لأطفال دونباس

وطالبت التلميذة كذلك الأمم المتحدة بالعمل لوقف قصف القوات الأوكرانية للبيوت والمدارس هناك ، ووضع حد لتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

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وأفادت الخارجية الروسية بأن تسليم شريط الفيديو، تم خلال اجتماع بين لافروف وغوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في بيان الوزارة: "قام الوزير لافروف بتسليم الأمين العام رسالة بالفيديو من فتاة من لوغانسك، اسمها فاينا سافينكوفا، وهي موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، أفادت الوزارة أن لافروف أهدى غوتيريش أيضا كتاب "الجرائم الأوكرانية ضد الإنسانية (2022-2023)"، ومجموعة مختارة من مقاطع الفيديو الوثائقية "أطفال دونباس".

ويشار إلى أن فاينا سافينكوفا، خاطبت في مقطع فيديو صوره مراسل "نوفوستي" في المدرسة رقم 7 التي دمرتها القوات الأوكرانية في لوغانسك، أعضاء مجلس الأمن الدولي، وطالبت فيه ببذل كل الجهود لوقف القصف الأوكراني للمدن المسالمة ووقف قتل الأطفال.

وقالت التلميذة إن هذه المدرسة، التي نجت من الحرب الوطنية العظمى، تعرضت الآن للدمار الكامل ولم يعد من الممكن ترميمها. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إمداد أوكرانيا "بالأسلحة الرهيبة" لوقف عمليات القتل وشكرت أولئك الذين "لا يدعمون جرائم الحكومة الأوكرانية ضد البشرية والإنسانية".

وكانت فاينا قد سجلت سابقا رسالة فيديو موجهة لأعضاء مجلس الأمن الدولي- في ربيع عام 2021، وفيها دعت سافينكوفا البالغة من العمر 12 عاما إلى عدم نسيان أن أطفال دونباس لهم الحق في الطفولة والحياة السلمية.

المصدر: نوفوستي