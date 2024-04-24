زارت ياروسلافا خريستينا عميلة الأمن الأوكراني الضالعة في تنظيم محاولة اغتيال الضابط الأوكراني السابق فاسيلي بروزوروف، مدينة هيريفورد البريطانية في سبتمبر 2023.

اكتشف ذلك مراسل وكالة نوفوستي، بعد تحليل البيانات من الشبكات الاجتماعية لكريستينا وأقاربها، وأشار إلى أنه تقع في هيريفورد، قاعدة لقوة العمليات الجوية البريطانية الخاصة ( SAS).

تم نشر صورة مشتركة لكريستينا وشقيقتها إيلينا على حساب الأخيرة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. يعود تاريخ الصورة إلى 22 سبتمبر من العام الماضي، وتحمل عنوان مدينة هيريفورد، بريطانيا.

وسبق أن تم ذكر هيريفورد في الأخبار عن إرسال مجموعات من المتخصصين في التخريب وحرب العصابات إلى منطقة لفوف لمساعدة القوات الأوكرانية. ووفقا لمصدر أمني روسي، يتم هناك تدريب متخصصين مؤهلين تأهيلا عاليا، بما في ذلك في مجال التخريب وعمليات القتل المقصودة وتجنيد العملاء.

ووفقا للمعلومات الواردة في حساب إيلينا على مواقع التواصل الاجتماعي، تقيم هذه السيدة في هيريفورد منذ سنوات طويلة وهي على علاقات حميمة رومانسية مع أريكاديوس بليتوي البولندي الأصل. وفي نفس المدينة البريطانية يقيم شقيق الفتاتين المذكورتين، واسمه دميتري خريستين. ويلفت النظر أن ياروسلافا لم تتطرق بتاتا إلى زياراتها لمدينة هيريفورد، في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بل فقط نشرت في هذه المواقع صور سيلفي وصور لسهرات مسائية.

في قسم المعلومات عن نفسها، ذكرت ياروسلافا أنها من مواليد 16 أغسطس 1996 ويبلغ عمرها حاليا 27 عاما. وهي تزعم بأنها مختصة في مجال الرعاية الصحية ولكن لا يوجد ما يدل على ممارستها لهذه المهنة فعلا. ومن القسم المذكور، توجد صور تدل على زيارتها لموسكو في عام 2019.

في 12 أبريل الجاري، انفجرت سيارة تويوتا من طراز "لاند كروزر" ذات الدفع الرباعي الخاصة ببروزوروف، والتي انتقلت إلى روسيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. حيث تم زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة، وبناء عليه فقد رفعت قضية جنائية بتهمة الشروع في القتل. ويوم أمس تم الإعلان عن اعتقال مواطن أوكراني في لوغانسك شارك في تخطيط هذا التفجير. ووفقا للمعلومات المتوفرة التقى المذكور في عام 2021 بالعميلة الأوكرانية ياروسلافا التي غادرت إلى وارسو بعد فبراير 2022. وبناء على تعليماتها، قام بمراقبة منزل بروزوروف، وفي أبريل 2024 قام بتحويل 10 آلاف روبل لعميل نقل الأسلحة من ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي