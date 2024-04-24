مجلس الاتحاد الروسي يتوجه للجنة التحقيق بشأن الأطفال الأوكرانيين بألمانيا

أشارت نائبة رئيس مجلس الاتحاد الروسي إينا سفياتنكو إلى أن روسيا تتصرف فقط في إطار "القانون والنظام ولا تشارك في الإبعاد القسري للأطفال من أوكرانيا".

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جاء ذلك في تصريحات سفياتنكو لوكالة "تاس" على خلفية معلومات العثور على أطفال أوكرانيين في ألمانيا. وقامت النائبة بإرسال استفساراتها إلى لجنة التحقيق، وكذلك إلى المفوض الرئاسي لحقوق الإنسان والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، مطالبة بمعرفة ما إذا كان بين هؤلاء الأطفال الأوكرانيين أطفال من دونباس ونوفوروسيا ممن زعم أنهم نقلوا إلى روسيا.

وكان رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية إيفان فيغوفسكي قد قال في وقت سابق إن الشرطة في ألمانيا عثرت على أكثر من 160 طفلا أوكرانيا، أعلن عن "ترحيلهم إلى روسيا" في كييف.

وتابعت سفياتنكو: "بناء على المواد المنشورة، فقد أرسلت رسائل إلى لجنة التحقيق والمفوض الرئاسي لحقوق الإنسان والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ضمن نطاق اختصاصهم، واتصلت بهذه الإدارات لطلب معرفة ما إذا كان بين الأطفال الذين تم العثور عليهم أي ممن أخذوا بشكل غير قانوني من الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا".

إضافة إلى ذلك، أشارت سفياتنكو إلى أن مجلس الاتحاد سيستضيف، 20 مايو، اجتماعا للجنة البرلمانية للتحقيق في الأعمال الإجرامية ضد القاصرين من قبل نظام كييف.

وكانت سفياتينكو قد دعت في اجتماعات سابقة للجان مجلس الاتحاد ومجلس الدوما للشؤون الدولية إلى إعداد نداءات للمنظمات الدولية لطلب المساعدة في الكشف عن المعلومات من سلطات كييف بشأن نقل الأيتام.

المصدر: تاس