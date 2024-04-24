بينها ليوبارد وبرادلي.. معرض في موسكو لغنائم الجيش الروسي (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها ستفتح في بداية مايو معرضا للمعدات التي اغتنمها الجيش الروسي، والتي تشمل مركبات المشاة القتالية ماردر وبرادلي، ودبابات ليوبارد وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض سيقام أمام متحف النصر على تلة بوكلونايا بموسكو.







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وجاء في بيان الوزارة: "تنظم وزارة الدفاع الروسية معرضا للأسلحة والمعدات العسكرية التي استولى عليها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة، في حديقة النصر على تلة بوكلونايا بموسكو. وخلاله سيتم عرض للزوار أكثر من 30 عينة من المعدات العسكرية التي تنتجها 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا والسويد وتشيكوسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وفنلندا وأستراليا والنمسا وأوكرانيا. وسيتمكن زوار المعرض من مشاهدة، دبابة ليوبارد ومركبة المشاة القتالية ماردر الألمانية الصنع، ومركبة المشاة القتالية برادلي الأمريكية، ومركبة المشاة القتالية السويدية CV90، ومركبة القتال المدرعة الفرنسية AMX-10RC والعديد من المعروضات الأخرى".

ووفقا للبيان، سيبدأ المعرض عمله في يوم 1 مايو وسيستمر لمدة شهر. وخلال الفعالية سيتم كذلك عرض عينات من الأسلحة النارية الفردية التي تستخدمها بعض الجيوش الأجنبية وكذلك بعض الوثائق والخرائط والمنشورات الأيديولوجية ومعدات الأفراد العسكريين الأوكرانيين. وسيتم كذلك تقسيم المعدات المذكورة أعلاه وفقا للوظائف التي تؤديها خلال المعركة.

من أجل راحة الزوار، سيتم هنا وضع منصات معلومات تحتوي على بيانات حول الدول المصنعة الغربية، والخصائص التكتيكية والفنية لهذه المعدات ومكان وظروف الاستيلاء على المعدات من قبل العسكريين الروس.

المصدر: تاس