تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ90

مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بالتصعيد.

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