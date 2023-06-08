صرح مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي، أن تصرفات واشنطن أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين.

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وصرح في مقابلة صحفية مع جوردان بيترسون "قمنا بتحويل أوكرانيا إلى مجزرة، قتل 350 ألف شاب أوكراني. إنهم يكذبون بشأن عدد القتلى. يخفونه عنا، البنتاغون يخفيه عن الشعب الأمريكي".

وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي جرت كييف إلى النزاع ضد روسيا، مشيرا إلى أنه قد تم تصوير النزاع الأوكراني في البيت الأبيض "في شكل كتاب فكاهي" قد "ابتلعه بالفعل الكثير من الأمريكيين" كما عبرعن اعتقاده أن الولايات المتحدة تحتاج هذا الوضع لتحقيق أهدافها الجيوسياسية.

وأعلن روبرت كينيدي، سابقا أن واشنطن وكييف تسعيان لإخفاء عدد القتلى في صفوف الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي