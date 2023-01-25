آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /25.01.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
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- مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: الأفعال القذرة تطفو على السطح.. انهيار وشيك لزيلينسكي
- كندا لن تزود حاليا أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 التي بحوزتها
- "اليونسكو" تدرج المركز التاريخي لأوديسا ضمن قائمة التراث العالمي
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- المستشار حول كلفة توريد دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا: لا أعلم.. لكن سنأخذ ذلك على عاتقنا
- الدفاع الفنلندية: نقل دبابات "ليوبارد" للجنوب بهدف إجراء تدريبات (فيديو)
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- المستشار الألماني: برلين لن تزود اوكرانيا بالطائرات المقاتلة ولا بالجنود
- البيت الأبيض: بدأنا بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام دبابات "أبرامز"
- باحث بريطاني: لا جدوى من نقل الدبابات إلى أوكرانيا.. روسيا تتكيف مع كل وضع
- النرويج تزود أوكرانيا بالدبابات والتدريب والتمويل
- رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يأمل بزيارة روسيا في فبراير
- زاخاروفا: تصريحات بيربوك وميركل تفضح مخطط الغرب المسبق لمهاجمة روسيا
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- "واشنطن بوست": تسليم "أبرامز إم 1" إلى أوكرانيا يمتد إلى الخريف القادم
يتبع..