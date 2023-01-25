المستشار الألماني: برلين لن تزود اوكرانيا بالطائرات المقاتلة ولا بالجنود

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة، ولن ترسل جنودا إلى أوكرانيا لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل.

وقال المستشار الألماني ردا على استجواب في البرلمان (البوندستاغ) بعد خطاب ألقاه الأربعاء في البوندستاغ:" لقد أوضحت في السابق، أن الحديث لا يدور عن إرسال طائرات مقاتلة، وها أنا أؤكد ذلك مجددا الآن".

وتابع شولتز أنه عندما كانت هناك مداولات حول فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، اتفقت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأحداث لن تتطور إلى هذه الدرجة، "وحاليا لم يتغير شيء في هذا الصدد، ولن يتغير شيء في المستقبل."

وأضاف "لن نرسل قوات برية إلى أوكرانيا بأي حال من الأحوال. لقد قلت سابقا أنه لن تكون هناك مشاركة مباشرة لجنود حلف الناتو في الحرب الدائرة في أوكرانيا، هذا لا يحدث الآن ولن يحدث في المستقبل. وبامكان الجميع الاعتماد على هذا الموقف".

المصدر: ريا نوفوستي